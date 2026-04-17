شركة إير كندا تعتزم تعليق رحلاتها إلى مطار جون إف كينيدي 5 أشهر بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات

أعلنت شركة الطيران الكندية "إير كندا" أنها ستعلق رحلاتها إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك خلال فصل الصيف، في الوقت الذي تسببت فيه الحرب في إيران في نقص وقود الطائرات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وقالت شركة الطيران الوطنية الكندية، اليوم الجمعة، إن الرحلات من تورونتو ومونتريال إلى مطار جون إف كينيدي ستتوقف اعتبارا من الأول من يونيو، على أن تُستأنف في 25 أكتوبر.

وأشارت الشركة إلى أن الرحلات إلى المطارين الآخرين في منطقة نيويورك الكبرى – وهما لاجوارديا ونيوارك – ستستمر.

وتشغل شركة إير كندا 34 رحلة يوميا إلى هذين المطارين من ست مدن كندية.

وقال متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من مونتريال مقرا لها، اليوم الجمعة، إنه "نظرا لتضاعف أسعار وقود الطائرات منذ بدء الصراع مع إيران، وعدم الجدوى الاقتصادية لبعض الخطوط والرحلات ذات الربحية المنخفضة، فإننا نجري تعديلات على جدول الرحلات وفقا لذلك."

وفي مقابلة حصرية مع أسوشيتد برس (أ ب)، أمس الخميس، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن أوروبا تمتلك إمدادات وقود طائرات تكفيها "ربما لستة أسابيع"، محذرا من أن الاقتصاد العالمي يواجه "أكبر أزمة طاقة في تاريخه."