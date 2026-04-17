نجح فريق الزمالك في حجز مقعده في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تعادله السلبي مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب نصف نهائي البطولة، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف دون رد.

وبهذا التأهل، يواصل الزمالك تعزيز حضوره القاري في البطولات الإفريقية، ليصل إلى نهائي جديد يضاف إلى سجل طويل من المشاركات الحاسمة، التي اعتاد خلالها الفريق الأبيض الظهور في اللحظات الكبرى وتحقيق نتائج مؤثرة.

خبرة في النهائيات

لا يُعد وصول الزمالك إلى النهائيات حدثًا استثنائيًا في تاريخه الإفريقي، بل هو امتداد لمسيرة طويلة بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث ظهر الفريق في مختلف البطولات القارية بأدوار نهائية متكررة، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية أو السوبر الإفريقي.

دوري أبطال إفريقيا

خاض الزمالك 8 نهائيات، تُوّج خلالها باللقب 5 مرات أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، و2002، مقابل 3 خسائر أمام الترجي التونسي 1994 وصن داونز عام 2016، والأهلي عام 2020.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

بلغ الفريق النهائي 3 مرات، تُوّج بلقبين في نسختي 2019 و2024، ويستعد لخوض النهائي الثالث في 2026، ساعيًا لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، والذي يتقاسمه كل من نهضة بركان والصفاقسي برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

كأس السوبر الإفريقي

خاض الفريق 6 نهائيات، نجح في حصد اللقب 5 مرات أعوام 1994، 1997، 2003، 2020، و2024، مقابل خسارة وحيدة عام 2001 أمام هارتس أوف أوك.

كأس الكؤوس الأفريقية

أما على مستوى البطولات الأخرى، فقد واصل الزمالك حضوره القوي، حيث تُوّج بكأس الكؤوس الإفريقية عام 2000، بعد الفوز على كانون ياوندي.

كأس الأفروآسيوي

كما تُوج الزمالك بلقب كأس الأفروآسيوي مرتين (1987 و1997)، مقابل خسارة واحدة عام 1994.

حصيلة تاريخية

وبحسب الإحصاءات، خاض الزمالك عبر تاريخه القاري 20 نهائيًا في مختلف البطولات، تُوّج خلالها بـ15 لقبًا مقابل 5 خسائر، ليؤكد مكانته كأحد أكثر الأندية الإفريقية حضورًا في المباريات النهائية من حيث الاستمرارية والخبرة.

ويبقى فقط النهائي رقم 21 في كأس الكونفدرالية الإفريقية، والذي لم يتحدد طرفه الثاني بعد، ليواصل الزمالك كتابة فصل جديد في تاريخه القاري.