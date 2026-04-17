ممثل مجلس السلام: أكثر من نصف غزة تحت سيطرة إسرائيل والوضع الإنساني يتفاقم

قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع قطاع غزة، إن أحد أبرز المخاطر التي تواجه القطاع يتمثل في حجم الدمار الهائل والاحتياجات الإنسانية الواسعة الناتجة عن الحرب.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العمليات العسكرية خلّفت أزمة إنسانية معقدة تتطلب استجابة عاجلة ومنسقة على نطاق واسع.

وتابع: «لا يزال هناك وجود للجيش الإسرائيلي داخل غزة، إذ يخضع أكثر من نصف القطاع لسيطرته، ما أدى إلى تقسيم غزة وزيادة تعقيد الأوضاع الميدانية والإنسانية».

وأشار إلى أن عمل اللجنة يتطلب القدرة على التحرك في جميع أنحاء القطاع، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، مع استمرار العمل على مدار الساعة للوصول إلى هذه المرحلة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن ما يجري العمل عليه في غزة يمثل سابقة، حيث يتم بشكل تشاركي بين مصر والدول الوسيطة والولايات المتحدة، إلى جانب مكتبه والفلسطينيين داخل القطاع، بهدف الوصول إلى إدارة انتقالية فعالة.

وأضاف أن الهدف يتمثل في تهيئة الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي، وإعادة توحيد غزة مع بقية الأراضي الفلسطينية ضمن كيان واحد، مؤكدًا أن هذا المسار بالغ التعقيد ويتطلب دقة كبيرة وجهودًا مكثفة لضمان نجاحه وتنفيذ الالتزامات المرتبطة به.