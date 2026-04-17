الجيش الإسرائيلي يقتحم قرية والمستوطنون يهاجمون أخرى وسط الضفة

اقتحمت قوات إسرائيلية، مساء الجمعة، قرية يبرود شرقي محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت شابين فلسطينيين من مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس (شمال)، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت الوكالة، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية يبرود، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه منازل المواطنين.

كما هاجم مستوطنون قرية برقا، شرقي محافظة رام الله والبيرة، واستولوا على مركبتين، واحتجزوا شبانا في محيط المتنزه، تحت حماية جنود من الجيش الإسرائيلي.

وفي شمال الضفة الغربية، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن "الاحتلال اعتقل الشابين محمد محمود عبد المعطي (33 عاما) ومحمود ماهر صبح (23 عاما) من مخيم الفارعة جنوب طوباس، بعد استدعائهما للتحقيق في معسكر سالم"، بحسب الوكالة الفلسطينية.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار التوتر منذ أكتوبر 2023.

ووفقا لتقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1148 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.