زيلينسكي يحذر بيلاروس من الانزلاق مجدداً إلى الحرب الروسية

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيلاروس من أي تورط آخر في الحرب التي تشنها روسيا ضد بلاده، مشيراً إلى أنه عليها أن تعتبر بما حل بزعيم فنزويلا السابق.

وقال زيلينسكي: "إن طبيعة ما جرى مؤخراً في فنزويلا، وتداعيات الأحداث هناك، ينبغي أن تمنع قيادة بيلاروس من ارتكاب أخطاء مماثلة".

وفي يناير الماضي، نفذ الجيش الأمريكي عملية عسكرية في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما إلى نيويورك، حيث لا يزالان محتجزين حتى الآن، ويواجهان تهماً من بينها التآمر لتهريب المخدرات.

ومن جهة أخرى، كشف زيلينسكي أن الاستخبارات الأوكرانية رصدت قيام بيلاروس بتوسيع شبكة طرقها وبناء مواقع مدفعية في مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

ولم يقدم الرئيس الأوكراني أدلة ملموسة على تلك الأنشطة داخل بيلاروس. وكانت روسيا قد استخدمت أيضا الأراضي البيلاروسية منطلقاً لحربها الشاملة مع أوكرانيا في فبراير 2022.

وأضاف زيلينسكي: "نحن نفترض أن روسيا ستحاول مجدداً جر بيلاروس إلى حربها" ضد أوكرانيا.

وأوضح أنه كلّف "الجهات المعنية" بتوجيه تحذير إلى مينسك من العواقب المحتملة، مؤكداً أن أوكرانيا مستعدة للدفاع عن أراضيها واستقلالها.