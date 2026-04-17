توماس باراك: العالم يتجه نحو نظام جديد تتولى فيه المناطق حل مشاكلها

صرح سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الجمعة، أن نظاما عالميا جديدا يتبلور تحل فيه المناطق قضاياها ومشاكلها بنفسها.

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق الجمعة، تحت شعار: "التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل" في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.

وأردف: "لكن اتفاقية الحماية العسكرية والأمنية المعمول بها عالميا منذ 1945 آخذة في التغير، ويجب على كل دولة أن تتحمل مسؤولية شؤونها".

ووصف باراك، الوضع القائم في سوريا بأنه "تجربة ناجحة".

وتابع: "الأهم أن الناس في الشوارع بدأوا يشعرون بشيء آخر غير الأمل، وهذا ما يحدث الآن".

