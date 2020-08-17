مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك فى لبنان على خلفية انفجار بيروت

أصدر المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، اليوم الاثنين، مذكرة توقيف بحق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، بعد استجوابه على مدى أربع ساعات ونصف.

واستجوب القاضي صوان، مدير عام للجمارك في حضور وكيلي الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

وتوجه القاضي صوان، إلى مرفأ بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، على أن يعود إلى مكتبه للتحقيق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم.

ووقع الانفجار الكارثى في 4 أغسطس الجاري في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم بظروف سيئة، وسط تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.

وأسفر الانفجار عن نحو 180 قتيلا و6 آلاف جريحا، وأضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.