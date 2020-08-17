 التعاون الإسلامي: ميليشيا الحوثي تمادت في استهداف المدنيين على أراضي السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي: ميليشيا الحوثي تمادت في استهداف المدنيين على أراضي السعودية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 10:17 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 10:17 م

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفًا عسكريًا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، شدّد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له اليوم، على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالسلاح والمال تمادت في استهداف الأبرياء والمنازل والمناطق السكنية، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

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