قادة دوليون يهنئون إندونيسيا بمناسبة الذكرى 75 لاستقلالها

أعرب عدد من القادة الدوليين عن تمنياتهم الطيبة لمستقبل إندونيسيا، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلال البلاد اليوم الاثنين.



وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هنأ الرئيس الإنددونيسي جوكو (جوكووي) ويدودو والشعب الإندونيسي في ذكرى الاستقلال، بينما أشاد بالإنجازات الاقتصادية والثقافية للبلاد.



وقال كيم في بيان مكتوب نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية: "بعد الاستقلال، أحرزت بلادكم تقدما كبيرا في تطوير الاقتصاد الوطني والثقافة وبناء مجتمع مزدهر تحت راية السيادة والاستقلال وعدم الانحياز".



كما قال كيم: "أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن اقتناعي بأن التقليد القيّم للصداقة والتعاون الممتازين بين بلدينا سوف يستمر تعزيزه وتطوره على النحو المطلوب في العصر الجديد".



وغرد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون برسالة تهنئة إلى جوكووي، معربا عن ثقته في أن الدولتين يمكنهما تعميق علاقتهما الثنائية.



وكتب موريسون في تغريدته على تويتر: "تهانينا الحارة لجوكووي وللشعب الإندونيسي بمناسبة مرور 75 عاما على الاستقلال. كصديق مقرب وجار، نحن ملتزمون بتعميق التعاون والنهوض بالقيم المشتركة في منطقتنا، في عامنا السبعين من العلاقات الدبلوماسية الرسمية".



وبالمثل، أعرب قادة في العالم الإسلامي عن تفاؤلهم لإندونيسيا - وهي نفسها أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم - حيث احتفلت البلاد بعيد استقلالها وسط أزمة فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة سعودي جازيت أمس الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمنيا لجوكووي حياة سعيدة وصحية.



كما أعربا عن أملهما في أن تحقق إندونيسيا مزيدا من التقدم الاقتصادي والازدهار.