واشنطن تستضيف الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن وفدًا عراقيًا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، وذلك في بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أنه سيرأس الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة وزير الخارجيّة فؤاد حسين، فيما سيرأس الوفد الأمريكيّ وزير الخارجيّة مايك بومبيو، تمهيدًا للحوار بين البلدين، الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كانت جولة مفاوضات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، انطلقت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في يونيو الماضي وتناولت العلاقات الأمنية والعسكرية والعلمية والثقافية والطاقة ومستقبل بقاء القوات الأمريكية في العراق.

ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العشرين من الشهر الجاري، لبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.