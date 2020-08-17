قبرص تنتقد «سياسة الاسترضاء» التي يتبعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا

انتقدت قبرص، شركاءها في الاتحاد الأوروبي لاتباعهم "سياسة الاسترضاء"، على حد وصفها، في التعامل مع تركيا التي تدخل في مواجهة مع قبرص واليونان بسبب التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وذكرت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية أن هذه الانتقادات جاءت بعدما أخفقت اليونان في تأمين التزام قوي من الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات ضد تركيا لإجرائها مسح للغاز الطبيعي في مناطق بشرق المتوسط.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس "للأسف نلاحظ استحياء من جانب الاتحاد الأوروبي في القيام بدور جوهري وتبني سياسات ردع".

وأضاف أن قبرص رحبت بتعبيرات التأييد من شركاء الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا لم يكن كافيًا، فإن سياسة الاسترضاء ورسالات التأييد لا تكفي لمنع تركيا من ممارسة أفعالها غير القانونية، مؤكدًا ضرورة تكثيف تواجد التكتل الأوروبي في شرق المتوسط.

كانت تركيا قد أعلنت أمس الأحد أن سفينة "يافوز" ستمدد عملياتها في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها قبالة قبرص حتى منتصف سبتمبر المقبل.