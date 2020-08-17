شركة اتصالات إسرائيلية تجري محادثات مع اتصالات الإماراتية بشأن خدمة التجوال

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تجري شركة "بارتنر كوميونيكيشنز" الإسرائيلية محادثات متقدمة مع شركة اتصالات الإماراتية بشأن اتفاقية لتقديم خدمات التجوال لعملاء بعضهم البعض، حسبما قال متحدث باسم شركة الاتصالات الهاتفية الإسرائيلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المتحدث باسم الشركة الإسرائيلية قوله إن شركة اتصالات أكبر شركة للاتصالات السلكية واللاسلكية في الإمارات ستوفر خدمات التجوال لعملاء "بارتنر" أثناء سفرهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ستوفر "بارتنر" خدمات التجوال لعملاء اتصالات في إسرائيل.

وتأتي هذه المناقشات في أعقاب الإعلان الأسبوع الماضي أن الدولتين تعتزمان تطبيع العلاقات.

ولم يصدر على الفور تعليق من اتصالات.