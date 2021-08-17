أبوظبي تعفي القادمين من 28 دولة من الحجر الصحي الإجباري

أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي تحديث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إليها، وأعفت القادمين من 28 دولة من "الحجر الصحي".



وأفادت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في بيان نشرته صحف محلية اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر إعفاء كل المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي الإجبارية عند زيارتهم للمدينة، ويجب على المسافرين إبراز شهادة خلو من كورونا صالحة لمدة 72 ساعة قبل المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.



كما يجب على المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل، والقادمين من إحدى الدول المدرجة في "القائمة الخضراء" إجراء فحص آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم أبوظبي.



أما المسافرين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والقادمين من إحدى الدول المدرجة في القائمة، فيجب عليهم إجراء فحص في اليومين السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي.



وأوضحت الدائرة أن الدول والأقاليم المدرجة في القائمة ستُحَدَّث دورياً، بناءً على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد-19"، وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة، من أجل حماية المجتمع المحلي، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.



وتشمل القائمة الخضراء المحدثة التي تدخل حيز التنفيذ بداية من غد الأربعاء أستراليا، وألبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيرلندا، والبحرين، وبروناي، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتايوان، والتشيك، ورومانيا، والسعودية، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وسيشيل، وصربيا، والصين، وكندا، وكوريا الجنوبية، ومالطا، والمجر، وموريشيوس، ومولدوفا، ونيوزيلندا، وهونج كونج.