إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بالساحل الشمالي

قال الدكتور محمد على مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إن مستشفى العلمين المركزي استقبل خمسة مصابين،جراء حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي أمام قرية مارينا بالساحل الشمالي.



وأوضح مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح،أن حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي وقع أمام البوابة 7 بقرية مارينا، حيث جاءت الإصابات ما بين كسور، جروح قطعية، كدمات، ردود، سحاجات، كدمات.



وأكد أنه تم عمل الإسعافات الأولية، وتقديم العلاج للمصابين بقسم الطوارئ بمستشفى العلمين المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، تم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.