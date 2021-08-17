ارتفعت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في أسواق الصاغة المحلية، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 786 جنيها، مقارنة بـ782 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لارتفاع سعر أوقية المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، بحسب نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى 674 جنيها مقارنة بـ670 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 898 جنيها مقارنة بـ894 جنيها، كما صعد الجنيه الذهب بنحو 32 جنيها ليصل إلى 6288 جنيها، مقارنة بـ6256 جنيها بنهاية تعاملات أمس.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا لإثارة قلق بشأن تأثيرها على وتيرة التعافي الاقتصادي، مما قاد المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن، وفقا لـ«رويترز».

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1791.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة منذ السادس من أغسطس عند 1792.83 دولار، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1793 دولارا.

وقال كونال شاه لدى نيرمال بانج كوموديتيز لتداول السلع الأولية في مومباي، إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام ستدعم أسعار الذهب، متوقعا أن يلامس الذهب 1850 دولارا هذا العام.

وأظهرت بيانات في الآونة الأخيرة انخفاضا حادا في ثقة المستهلكين الأمريكيين وتراجعا يفوق المتوقع في مؤشر امباير ستيت لأنشطة التصنيع التابع لبنك الفدرالى الأمريكة، في نيويورك مما خفف بعض القلق من تشديد مبكر للسياسات من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت بيانات أمس الإثنين، أن نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين تباطأ بشدة في يوليو، في ظل حالات تفش جديدة لكوفيد-19، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي للبلاد يفقد الزخم.

والتركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء وكذلك محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في يوليو تموز والمقرر نشره يوم الأربعاء لاستقاء مؤشرات بشأن تقليص مجلس الاحتياطي للتحفيز.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي، الذي عادة ما يُعتبر عملة ملاذ آمن، 0.1%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 23.86 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ التاسع من أغسطس عند 23.95 دولار، ونزل البلاتين 0.6% إلى 1016.13 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.9% إلى 2582.96 دولار.