قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع لجنة أزمة كورونا، اليوم الاثنين، ركز على كيفية تأمين العملية التعليمية في المدارس والجامعات، خلال العام الدراسي المقبل، بشكل يفوق السنوات الماضية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يولي أولوية قصوى لتطعيم كل من يتواجد بالعملية التعليمية سواء الطلاب وهيئة التدريس والعاملين في الجامعات والأساتذة في المدارس بكل مراحل التعليم، ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الفئات بإمكانها التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا، فضلًا عن أن وزارة الصحة سترسل قوافل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم؛ لتطعيم كل من تنطبق عليهم الشروط.

وأوضح متحدث الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يكون جميع الموجودين داخل الحرم الجامعي من طلاب أو أساتذة أو عاملين ومن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا بالمدارس، حاصلين على لقاح كورونا، معقبًا: «التلقيح سيكون إلزاميًا في مرحلة ما لضمان سير العملية التعليمية بصورة طبيعية».

ولفت إلى أن المعيار الأول لتقييم الدول يرتبط بنسبة متلقي اللقاح مقارنة بإجمالي عدد السكان، فضلًا عن أن نظرة المجتمع الدولي من الناحية السياحية والتجارية والاقتصادية للدول الأخرى مرتبط بالتوسع في تلقيح أكبر عدد من المواطنين، منوهًا إلى أن عدد الحاصلين على لقاح كورونا في مصر لا يزيد عن 5 ملايين مواطن.

وذكر «سعد» أن الدولة تطمح لتلقيح 40% من الشعب قبل نهاية العام الجاري؛ لأنه يساعد في تقليل نسب الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل كبير، قائلًا إن رئيس الوزراء وجه بوضع الخطوات التنفيذية ليكون التطعيم إجباريًا في الجامعات والمدارس المصرية والمصالح الحكومية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين باعتبارها خطوة هامة في التصدي لهذا الوباء وتقليل فرص الإصابة به، مشددا على أن استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضرورة لعدم تجدد انتشار الفيروس.