محتجون ألمان يلاحقون المستشار شولتس بهتافات «خائن الشعب»

توجه المستشار الألماني أولاف شولتس مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة نويروبين شرقي ألمانيا مساء اليوم الأربعاء، لحضور جمعية عامة لسكان المدينة، ورافقت زيارته احتجاجات صاخبة.

كان قد أُعْلِن أن شولتس سيجري محادثة مع عضو البرلمان الاتحادي فيبكه بابنبروك الذي ينتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي.

وقد دعا حزبا البديل من أجل ألمانيا واليسار إلى تنظيم مظاهرة مضادة بمناسبة زيارة شولتس للمدينة الواقعة في ولاية براندنبورج.

وهتف المحتجون مخاطبين شولتس "خائن الشعب" و"اغرب عن وجوهنا"، وتعذر فهم ما كان يقوله شولتس نظرا للأصوات العالية.

وأشارت التقديرات إلى أنه كان هناك عدة مئات من الأشخاص في مكان انعقاد الجمعية، ولم تصدر معلومات من الشرطة عن عدد المشاركين.