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كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة الإدارية السابقة لنادي الزمالك، كواليس تجديد عقود لاعبي الأبيض أثناء توليه إدارة النادي.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ETC": «محمود حمدي الونش جدد تعاقده في نادي الزمالك بعد جلسة واحدة لم تستغرق سوى 20 دقيقة فقط، ووضعت شرط جزائي في عقده 5 مليون دولار».

وأضاف: «الونش أبلغني أنه يمتلك عرض خليجي، ولكنه يفضل البقاء في الزمالك، فأبلغته برفع قيمة عقده فرحب وتم توقيع العقود».

وواصل: «عقدنا جلسة مشابهة بعدها بشهر رفقة والد أحمد سيد زيزو ووكيله، ولم يحصل والده على أي نسبة من صفقة التمديد، وعقدنا معه 4 جلسات متفرقة في وقت ضيق، وشعرت برغبة زيزو في الاستمرار مع الزمالك؛ لذلك توصلنا لاتفاق».

واسترسل: «وضعنا الشرط الجزائي في عقد زيزو لتأكيد استفادة الزمالك حال رغبة اللاعب في الرحيل، وصرفت لزيزو 15 مليون جنيه، على دفعتين، كمقدم للتعاقد».

وأتم: «زيزو كان الأكثر إجهادًا لي في التفاوض بعد أشرف بنشرقي الذي عقدت معاه 8 جلسات للتفاوض».