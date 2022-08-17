طنطا يضم ثالث صفقاته استعدادًا للموسم الجديد

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا التعاقد مع احمد سعيد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب اللاعب احمد سعيد في مركز حراسة المرمي، وسبق له اللعب في عدة أندية من بينها الإنتاج الحربي والأوليمبي والسويس.

شهدت جلسة التوقيع حضور الدكتور أحمد شمس عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الكرة، وفتحى سليم مدير الكرة، بالإضافة لوكيل اللاعبين.

يذكر أن أحمد سعيد يعد هو الصفقة الثالثة للفريق الطنطاوي بعد التعاقد مع ضياء قنديل لاعب سيراميكا والإنتاج الحربي وأحمد حسني لاعب الجونة السابق وأبوقير للأسمدة.

و ضياء قنديل لاعب وسط سيراميكا والانتاج الحربى ويسعى الجهاز بقيادة عمرو انور إلى التعاقد مع 6 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال المرحلة القادمة