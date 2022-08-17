 عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 9:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 9:02 ص

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.
وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم /الأربعاء/، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 38 فلسطينيا، غالبيتهم من محافظتي بيت لحم وجنين.


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