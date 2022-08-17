الأعلى للشؤون الإسلامية: الأسرة أهم وأعظم مؤسسة في العالم فهي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع

عُقدت مساء الثلاثاء، فعاليات اليوم الرابع في الأسبوع الثقافي الرابع من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة تحت عنوان: "الحفاظ على بناء الأسرة"، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وحاضر في الفعاليات الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقدم لها الدكتور حسن مدني المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيها القارئ الشيخ هاني الحسيني قارئًا، والشيخ معوض الفشني مبتهلًا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة شرق مدينة نصر بالقاهرة، والشيخ ربيع غازي مفتش بإدارة شرق مدينة نصر بالقاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وأكد الدكتور أحمد علي سليمان – في كلمته – أن الأسرة هي أهم وأعظم مؤسسة في العالم، فهي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع ولا يمكن أن تقوم قائمة لأي حضارة دون تماسك الأسرة، مشيرًا إلى أن كيان الأسرة يواجه في هذه الأيام سيلا عارما من التحديات التي تهدد كيانها، و أصبحنا في مسيس الحاجة إلى أن نتكاتف لمواجهة هذه التحديات، ومن أهم هذه التحديات ما تفرضه وسائل التواصل الحديثة، وما تحمله من قيم غريبة على المجتمع، والتي من شأنها أن تفصم عرى هذا الكيان السامي، فأصبحنا في مسيس الحاجه إلى تدخل عاجل من شانه إرجاع كيان الأسرة إلى وضعه الطبيعي، ولن يتأتى هذا إلا بتكاتف شتى عناصر المجتمع، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في عقد هذه الندوات للفت النظر الى أهميته وتسليط الضوء عليه.

وأوضح أنه يمكننا حماية كيان الأسرة عن طريق عدد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأسرة، مثل الاختيار الصحيح للزوج والزوجة، حيث يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "تُنْكَحُ المرأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ؛ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ"، كما نحميها أيضًا بالمودة والرحمة يقول تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، كما نحميها أيضًا بالإيمان الصحيح والتربية السليمة الصحيحة للأولاد وتوفير جو أسري دافئ قائم على الرحمة بين أفراده، نحميها بضبط النفس، نحميها بقيمة التغافل، نحميها بالبعد عن الغيبة والنميمة، نحميها بالرضا والقناعة والزهد، نحميها بالرفق والبعد عن الخشونة، نحميها بترك الجدال والكذب، نحميها بالتقوى وتحري الحلال.

من جانبه، أكد الشيخ نور الدين قناوي – في كلمته – أن القرآن الكريم أولى الأسرة اهتمامًا فهي اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع، فإذا كانت هذه اللبنة متماسكة، فلا بد أن يكون المجتمع المتكون منها صلبًا متماسكًا، مشيرًا إلى أن الشرع جعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة سكن، تستريح فيها النفوس إلى النفوس، وتتصل بها المودة والرحمة، والمشاركة القلبية والوجدانية قال (سبحانه): "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وأوضح أن الإسلام الحنيف يعمل على تكوين المجتمع القوي، فقد حرص على تدعيم اللبنة الأولى في البنيان الاجتماعي، وهي الأسرة، وعمل على إسعادها، و تقويتها، حيث جاء بالمبادئ والقوانين التي تعمل على إحكام العلاقات والروابط داخل الأسرة، وحفظها من الضعف والانهيار، وأوجب على المجتمع أن ينفذ هذه المبادئ والقوانين، مؤكدًا أن القرآن الكريم بين لنا أساليب استقامة الأسرة من خلال قصة إبراهيم (عليه السلام) مع ولده إسماعيل (عليه السلام).

وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، أطلقت وزارة الأوقاف أول أربع مقارئ قرآنية للسيدات المتقنات لحفظ القرآن الكريم لتكون ولأول مرة السيدات شيخات لمقارئ القرآن الكريم.

واعتمد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم /الثلاثاء/ أول أربع مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية)، على أن تعقد المقرأة يوم /السبت/ من كل أسبوع عقب صلاة العصر بمصلى السيدات.

وفي إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها، سيتم عقد دورتين جديدتين رقم (89 ، 90) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية /السبت/ المقبل وحتى /الخميس/ أول سبتمبر.

وايضا في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية التي أطلقتها وزارة الأوقاف، ورفع قدرات الكوادر البشرية مع التركيز على العناصر المتميزة، وإيماناً من وزارة الأوقاف بأهمية الصوت الحسن إلى جانب اهتمامها بمشروع الأذان الموحد، وسيرها فيه بجدية كبيرة، انطلق مساء اليوم /الثلاثاء/ معسكر (أبو بكر الصديق) التثقيفي لـ60 مؤذنًا من محافظات الإسكندرية والبحيرة والقاهرة الكبرى، والذي يستمر على مدى يومين.. ويتضمن برنامج المعسكر جوانب علمية وثقافية وترفيهية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.