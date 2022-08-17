رئيس جامعة بنها: حريصون على ربط الخطة الاستراتيجية برؤية مصر 2030

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أهمية مشاركة الجامعة للمجتمع المدني ومساهمتهم فعلياً في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2030، للوصول الى خطة قابلة للتنفيذ والقياس تضم كافة القطاعات والمشروعات داخل الجامعة.

وقال سوسة إن الجامعة لا يقتصر دورها على التعليم فقط، وإنما تعمل أيضاً على تنمية المواهب وبناء شخصية الطلاب، وإعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته يساهم في بناء مجتمعه ويقدم كل ما يفيد لوطنه، مضيفة أن الجامعة قد نظمت الحوار المجتمعي الأول لأصحاب الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة بمحافظة القليوبية والحلول المُقترحة، مؤكداً أن جامعة بنها بكل كوادرها البشرية وإمكانياتها العلمية والعملية حريصة على التواصل الدائم والمُستمر مع المجتمع بكافة قطاعاته.

وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية السابقة لجامعة بنها منذ 2010، وحتى تاريخه كانت طموحة وتم إنجاز الكثير منها على الرغم من التغيرات العالمية مع ظهور جائحة كورونا، مشيرا إلى الموافقة على البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لتكون خطة المستقبل، وأن الخطة الجديدة طموحة وتتسق مع رؤية الدولة المصرية وتساهم في إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها ووضعها في مصاف الجامعات العالمية، كما أن الجامعة تسير بخطى ثابتة فى ملف الجودة حيث تم اعتماد 7 كليات وتجديد اعتمادها لفترة ثانية وجارى اعتماد باقى الكليات للوصول الى خطة اعتماد الجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تتضمن 8 غايات استراتيجية حيث تسعى الجامعة إلى إعداد خريج جيد قادر على المنافسة مروراً بسعي الجامعة لتحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وأن تكون بيت خبرة للمحافظة، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور محمود عراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الخدمة المجتمعية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية من أجل التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجامعة لها دور كبير في خدمة المجتمع، كما أن الجامعة حريصة على وضع خطة استراتيجية مرنة تحقق وتلبي متطلبات المجتمع المدني ويشارك فيها جميع الأطراف المجتمعية.

وقالت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب إن ورشة العمل ناقشت مع المشاركين الإجراءات التي تمت لإعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة، ومناقشة نتائج استبيانات التحليل البيئي التي تم تطبيقها داخل الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة مقترحاتهم وتطلعاتهم لرؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها خلال السنوات القادمة.