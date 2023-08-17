الاتحاد الإفريقي يدعو لإنهاء جميع الأعمال القتالية في ليبيا فورا

أعرب الاتّحاد الإفريقي، اليوم الخميس، عن «قلقه البالغ»، إزاء الاشتباكات الدامية التي اندلعت هذا الأسبوع بين مجموعتين مسلّحتين في العاصمة الليبية طرابلس، داعياً إلى وقف فوري للقتال، ومواصلة جهود المصالحة.

وبحسب ما نشره موقع إذاعة «مونت كارلو»، قالت مفوضية الاتّحاد الإفريقي في بيان لها، إنّ رئيسها موسى فقيه محمد، يتابع بقلق بالغ تطوّرات الوضع الأمني في طرابلس، والتي أوقعت خسائر في الأرواح والعديد من الجرحى.

وأضاف البيان أنّ «رئيس المفوضية يحضّ كلّ الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين، على وضع حدّ فوري لكلّ الأعمال العدائية، ويذكّر جميع المعنيين بالحاجة الملحّة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية».

وأكّد فقيه في بيانه أنه «لا يوجد حلّ عسكرياً للأزمة الليبية، وأنّ وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية لا يمكن أن تُستردّ إلا بالوسائل السلمية».

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر طبّية، أنّ حصيلة الاشتباكات المسلّحة التي دارت بين «اللواء 444» و«قوة الردع»، وهما قوّتان محسوبتان على «حكومة الوحدة الوطنية» التي تتّخذ من طرابلس مقرّاً، أوقعت ما لا يقلّ عن 55 قتيلًا ونحو 150 جريحاً.