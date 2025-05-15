 استشهاد 43 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 43 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة


نشر في: الخميس 15 مايو 2025 - 9:08 ص | آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 9:08 ص

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 43 على الأقل استشهدوا جراء غارات شنتها إسرائيل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر الخميس.

ونقلت عن مصادر طبية، قولها إن الضحايا سقطوا إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل وخيام في خان يونس ومدينة غزة ومخيم جباليا، بحسب وكالة سما الاخبارية الفلسطينية.

وفي أحدث إحصاءات وزارة الصحة بقطاع غزة، أعلنت الوزارة، الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 52 ألفاً و928 فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال، و119 ألفاً و846 حالة إصابة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينهم 2799 شهيد، و7805 حالات إصابة، منذ استئناف الحرب على القطاع في 18 مارس.

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