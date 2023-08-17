كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية، اليوم الخميس، عن دخول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دائرة اهتمامات أحد الأندية السعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ميسي قد رفض عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي في وقت سابق، حيث فضل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقًا لـ صحيفة «البلاد» السعودية، فإن ميسي دخل من جديد ضمن دائرة اهتمامات الكرة السعودية، من خلال أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأضافت الصحيفة السعودية أن هناك رغبة قوية لاستقطاب ميسي على سبيل الإعارة، بعد دراسة جادة من أجل التوصل مع إدارة النادي الأمريكي لاتفاق بشأن مقترح الإعارة خلال هذا الصيف.