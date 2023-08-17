الهند تؤكد عدم دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

أكدت الهند التي تستضيف قمة مجموعة العشرين، أنها لم تدع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القمة.



وأفادت وكالة الأنباء الروسية (تاس) ووكالة الأنباء الإسبانية (أيفي) أن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أدلى بتلك الأنباء لمجموعة مختارة من الصحفيين الأجانب اليوم الخميس.



ومن المقرر أن تعقد القمة يومي التاسع والعاشر من أيلول/سبتمبر في العاصمة الهندية نيودلهي تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد".



ومن بين أعضاء مجموعة العشرين روسيا –التي غزت أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 ومازالت في حرب- والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.



وفي قمة العام الماضي التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، كانت أوكرانيا على قمة الأجندة. وظهر زيلينسكي عبر خاصية الفيديو وقدم خطة السلام الخاصة به المؤلفة من عشر نقاط هناك للمرة الأولى.



وقالت التقارير إن وزير الخارجية صرح بأن الهند لم تدع أوكرانيا –وهي ليست عضوا بالأساس- حيث إن مجموعة العشرين تهتم بقضايا النمو والتنمية وليس قضايا أمنية عالمية.



ولكن من المتوقع أن تتناول القمة قضايا مثل أمن الطاقة والأسمدة والإمداد الغذائي وجميعها مرتبطة بالحرب الأوكرانية.



ومازالت تأمل أوكرانيا في دعوتها بصفة ما.



ودعت الهند التي تتخذ موقفا محايدا من الحرب في أوكرانيا، بنجلاديش ومصر وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وعمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة إلى جانب ممثلي مجموعة العشرين.