 أمريكا تعتزم فرض رسوم على واردات الصلب المطلي بالقصدير من ألمانيا والصين وكندا - بوابة الشروق
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أمريكا تعتزم فرض رسوم على واردات الصلب المطلي بالقصدير من ألمانيا والصين وكندا

د ب أ
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 7:53 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 7:53 م

تعتزم وزارة التجار الأمريكية فرض رسوم إغراق أولية على واردات ألواح الصلب المطلي بالقصدير من كندا وألمانيا والصين.

وقالت وزارة التجارة إنها ستقترح قرض رسوم إغراق أولية بنسبة 5ر122% على ألواح الصلب الواردة من الصين وبنسبة 02ر7% على الواردات من ألمانيا و29ر5% على الواردات من كندا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان منظمة التجارة العالمية اعتبار الرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين على السلع الأمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم من الصين انتهاكا لقواعد التجارة العالمية.

يذكر أن الصين قررت في عام 2018 فرض رسوم إضافية بقيمة 3 مليارات دولار على 128 سلعة أمريكية منها المنتجات الزراعية ردا على الرسوم التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.


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