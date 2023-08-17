وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى الرياض في أول زيارة منذ عودة العلاقات

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، على رأس وفد رفيع، صباح اليوم الخميس، طهران متوجها الى عاصمة السعودية الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني الحالية للرياض، تعد الأولى بعد اتفاق عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها.

ومن المقرر أن يلتقي «عبداللهيان»، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعددًا آخر من كبار المسئولين السعوديين، باحثا معهم القضايا الثنائية والدولية وقضايا العالم الإسلامي.

وتجدر الإشارة، إلى أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعين جديدا لدى المملكة، يرافق «عبداللهيان» في هذه الزيارة، وسيباشر مهامه الدبلوماسية رسميًا، فور وصوله إلى الرياض.