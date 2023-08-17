رفع 22 ألف طن قمامة ونواتج هدم بمراكز ومدن محافظة المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم رفع ما يقرب من 22 ألف طن قمامة ونواتج هدم بداية من شهر يوليو وحتى منتصف أغسطس الجاري، مؤكدا الاستمرار في دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة.

يأتي هذا في إطار متابعة المحافظ لأعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع ما يقرب من 4500 طن مخلفات قمامة بمركز الشهداء، و8500 طن قمامة بمركز قويسنا، و2500 بأشمون، ونصف طن قمامة بمنوف، و3000 طن مخلفات قمامة بشبين الكوم، 3000 طن قمامة ونواتج هدم بمركز الباجور، وذلك من خلال حمولة 402 سيارة.

ووجه المحافظ بتكثيف المتابعات الميدانية للمنظومة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلي بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال، ورفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيدا، حفاظا على الطرق العامة والبيئة.

فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول، مناشدا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.