محمد الحلو من حفل كاسيت 90: وعمار يا سعودية يا جميلة يا مارية

حيا المطرب الكبير محمد الحلو المملكة العربية السعودية خلال مشاركته في حفل كاسيت ٩٠ الذي نظمته هيئة الترفيه بالمملكة والتي شارك فيها عدد كبير من نجوم الفن المصري البارزين في حقبة الثمانينيات والتسعينيات.

وحرص الحلو على تغيير كلمة في تتر مسلسل زيزينيا الذي كتبه الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ولحنه الموسيقار عمار الشريعي حيث قال "وعمار يا سعودية يا جميلة يا مارية" بدلا من الإسكندرية خلال أدائه الأغنية التي صاحبها عرض مشاهد من المسلسل الشهير.



قدم الحلو أيضا نخبة من أغانيه الشهيرة وعلى رأسها تتر ليالي الحلمية من كلمات سيد حجاب وألحان ميشيل المصري.



شارك في الحفل حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محي وآخرون.