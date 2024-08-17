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البحيرة: غلق مخبز وتحرير13 مخالفة بكفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: السبت 17 أغسطس 2024 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 17 أغسطس 2024 - 11:40 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف محمد عبد العال وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

أسفرت الحملة عن غلق مخبز لمدة شهر لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن 24 جراما للرغيف الواحد، وضبط 5 مخابز تقوم بإنتاج خبز ناقص وزن بمقدار 6 جرامات حتى 13 جراما فى الرغيف الواحد، و3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين.

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