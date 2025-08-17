قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن «عقل الدولة يجب أن يكون تصالحيا، وليس انتقاميا أو طائفيا»، مشددا أن «معركة توحيد سوريا يجب ألا تكون عبر القتال».

وأضاف خلال جلسة حوارية في محافظة إدلب، بحضور وزراء وأكاديميين وسياسيين ووجهاء، أن «بعض الأطراف الدولية تحاول إضعاف سوريا من خلال ضرب وحدتها الداخلية»، مشيرا إلى أن «هناك أطرافا تحاول الاستقواء ببعض القوى كإسرائيل؛ لكن هذا أمر لا يمكن تطبيقه».

وأوضح الشرع أن «هناك رغبات عند البعض لتقسيم سوريا وهذا مستحيل»، معتبرا أن «من يطالب بالتقسيم في سوريا لديه جهل سياسي وحالم، والمجتمع السوري رافض للتقسيم».

وشدد على ضرورة «البعد عن لغة العتاب والتحريض والإقصاء وإدارة الدولة بطريقة مختلفة عن إدارة الثورة لمواجهة أي تحديات مستقبلية»، محذرا من أن «الانشغال بتقاسم السلطة أو المكاسب المادية يؤدي إلى مشهد غير عقلاني لإدارة مرحلة ما بعد الانتصار».

وتطرق إلى الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، مؤكدا أن «الدولة ملتزمة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات»، مشيرا إلى أن بعض الأطراف هناك «تستقوي بإسرائيل؛ لكن هذا أمر لا يمكن تطبيقه».

ونوه إلى وجود «توافق تاريخي» مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مضيفا: «نحن نناقش آلية التنفيذ، لكن بعض ممارسات قسد على الأرض تختلف عما يدور في المفاوضات».

واختتم الرئيس السوري، مشددا أن «المسئولية الأكبر لمن كان في صف الثورة، ومن تبنى الثورة، وضحى لأجلها يتحمل مسئولية أكبر».