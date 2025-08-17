السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها للحوار الدبلوماسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت السعودية مساء السبت بقمة ألاسكا التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وتؤكد دعمها للحوار الدبلوماسي.

ووصف الرئيسان مساء الجمعة قمتهما المطوّلة التي استمرت نحو ثلاث ساعات في قاعدة إلمندورف - ديتشاردسون العسكرية بمدينة أنكوراج، كبرى مدن ألاسكا الأمريكية بـ"المثمرة".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها "عن دعم المملكة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية - الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين".

ودعمت الرياض مسار المفاوضات بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا عبر استضافتها للمحادثات الثلاثية في وقت سابق، في حين أعربت كلاً من كييف وواشنطن وموسكو عن تقديرهم للدور السعودي في إطار تقريب وجهات النظر.