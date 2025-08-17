السيطرة على حرائق الغابات في شمال غربي سوريا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح، اليوم الأحد، السيطرة على حرائق الغابات والأحراج في ريفي اللاذقية وحماة الغربي بشمال غربي البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن الصالح قوله: "نُعلن اليوم عن إخماد وتبريد كامل حرائق الغابات والأحراج في ريفي اللاذقية وحماة الغربي، مع إبقاء المنطقتين تحت المراقبة الدقيقة لضمان عدم تجدد النيران".

وعبر الصلاح عن بالغ الحزن والأسى للخسائر التي لحقت بممتلكات الأهالي وأرزاقهم وأراضيهم الزراعية والتي تمثل مصدر عيش لعائلاتهم، مؤكدا العمل للوقوف معهم ومساعدتهم على استعادة سبل عيشهم.

وأضاف "إن سلامة المواطنين وحماية الغابات ثروة الوطن ستظل دائماً في صميم أولوياتنا، وسنواصل العمل للحفاظ على بيئتنا وأمان أهلنا وحماية أرزاقهم".

بدوره، أفاد الدفاع المدني السوري بأن الجهود المشتركة بين رجال الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء والأهالي حققت الفارق في عمليات إخماد الحرائق الحراجية في ريفي اللاذقية وحماة الغربي، وبخطط مهنية ومواجهة للمخاطر والتضاريس الصعبة والرياح القوية تمكّنوا مجتمعين من إخماد النيران، وحماية البيئة والحياة.

وشهدت قرى ريف جبلة (جنوب شرقي اللاذقية) استنفارا واسعا منذ يوم الأربعاء للتصدي للحرائق التي امتدت من سهل الغاب في ريف حماة إلى قرى بيت ياشوط وعين الشرقية في ريف جبلة، وسط مشاركة شعبية كبيرة في جهود إطفاء الحرائق.

وامتدت ألسنة اللهب إلى ما لا يقل عن 28 موقعا في ريف اللاذقية، ملحقة دماراً واسعاً في الغابات والمزارع ومنازل المدنيين في عدة قرى.

واضطر أكثر من 1120 شخصا إلى مغادرة منازلهم، في حين يُقدّر عدد المتضررين بنحو خمسة آلاف شخص، بينهم أطفال ومرضى ومسنون يعانون من أمراض تنفسية.



