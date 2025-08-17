ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع مثله ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على لوس أنجليس جالاكسي 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأهدر ميسي العديد من الفرص السهلة للتسجيل بعد العودة من الإصابة ولكن في الدقائق الأخيرة من اللقاء تمكن من تسجيل هدف التقدم لفريقه وصنع هدف تأكيد الفوز.

ولم يبدأ ميسي اللقاء، ولكنه شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني، وذلك بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى، التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام نيكاكسا المكسيكي في كأس الدوريات يوم 2 أغسطس/آب.

وبطريقته المعتادة راوغ ميسي مدافعي لوس أنجليس جالاكسي ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة ليضع فريقه في المقدمة بنتيجة 2 / 1 في الدقيقة 84. بعدها صنع هدف لويس سواريز بتمريرة بكعب القدم ليمنح إنتر ميامي التقدم بفارق هدفين.

وكان هذا هو الهدف التاسع عشر لميسي، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي.

وكان إنتر ميامي بحاجة لهذا الفوز، خاصة بعد تراجعه للمركز السادس في المجموعة الشرقية، بعد الخسارة 1 / 4 أمام أورلاندو سيتي الأسبوع الماضي.

وكان جوردي ألبا وضع إنتر ميامي في المقدمة في الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة بينية رائعة من سيرخيو بوسكيتس.

وتمكن لوس أنجليس جالاكسي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق جوزيف باينتسيل.

يذكر أن لوس أنجليس جالاكسي هو بطل كأس الدوري الأمريكي، ولكنه حاليا يقبع في المركز الأخير في المجموعة الغربية.

وفي بقية المباريات، فاز لوس أنجليس إف سي على نيو إنجلاند ريفولوشن 2 / صفر، وشارلوت على ريال سالت ليك 1 / صفر، ونيويورك ريد بولز على فيلادلفيا يونيون 1 / صفر، ومينيسوتا يونايتد على سياتل ساوندرز 1 / صفر، وكولورادو رابيدز على أتلانتا يونايتد 3 / 1 ، وشيكاغو فاير على سانت لويس سيتي 3 / 2 ، وسينسيناتي على بورتلاند تمبرز بذات النتيجة، وأورلاندو سيتي على سبورتنج كانساس سيتي 3 / 1.

كما تعادل مونتريال مع دي سي يونايتد 1/1 ، وتورنتو مع كولومبوس كرو بذات النتيجة، وأوستن مع دالاس 1/1.