استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.



- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 6 إلى 10.5 جنيه

وثبتت أسعار البصل لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 17 إلى 23 جنيها.

وثبتت أسعار الجزر لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 50 إلى 60 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

وثبتت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار البامية لتترواح بين 18 إلى 34 جنيها.

جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 27 إلى 37 جنيهًا.

وثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 21 جنيهًا.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا.

وثبت سعر التفاح البلدي ليتراوح بين 20 إلى 38 جنيهًا.

واستقر سعر التين البرشومي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

وثبتت أسعار الجوافة لتترواح بين 15 إلي 30 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقرت أسعار البرقوق لتترواح بين 25 إلى 35 جنيها.

وثبتت أسعار الكمثرى لتترواح بين 20 إلى 35 جنيها.