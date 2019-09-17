 الاستخبارات العراقية: القبض على قيادي إرهابي ومعاونه في الأنبار - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية: القبض على قيادي إرهابي ومعاونه في الأنبار

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 5:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 5:06 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على قيادي إرهابي ومعاونه في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه في عملية استخباراتية نوعية، ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10، بالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء 40، القبض على المسؤول الشرعي لمنطقة الرشاد ومعاونه، بعد نصب كمين محكم لهما في الكرمة بالأنبار".

وأضافت أن المقبوض عليهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، مشيرا إلى أن المسؤول الشرعي المذكور لديه 3 أبناء تم قتلهم من قِبل القوات الأمنية العراقية أثناء معارك تحرير الأنبار.

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