عودة الكهرباء إلى جزء كبير من أمريكا الوسطى بعد انقطاع واسع النطاق

عادت الكهرباء إلى جزء كبير من أمريكا الوسطى، مساء أمس الاثنين، بعد انقطاع واسع النطاق حيث خيم الظلام بشكل كامل على هندوراس، مع انقطاع جزئي في كل من نيكاراجوا والسلفادور وجواتيمالا، حسبما ذكرت شركات محلية للطاقة.

وقال ليوناردو ديراس، رئيس شركة (إيني) للطاقة المملوكة للدولة في هندوراس، إن شركته تدعم العمل لإعادة الخدمة إلى جميع المتضررين بعد حدوث خلل في التوصيل الكهربائي لأمريكا الوسطى.

كما ذكرت شركة الطاقة (إيناتريل) المملوكة للدولة في نيكاراجوا، إنه تمت استعادة الخدمة في "جميع القطاعات المتضررة" بعد ما يزيد قليلا عن خمس ساعات من الإبلاغ عن "الأعطال الفنية" في الشبكة.

وأفادت شركة (إيه إم إم) في جواتيمالا بأنه تم استعادة الخدمة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، كما ذكرت شركة "يو تي" في السلفادور إن نظام الطاقة في البلاد استقر.

وقال ديراس عبر تويتر إن الانقطاع نتج عن عطل في شبكة الربط الإقليمية، ويعتقد أن ملايين الأشخاص قد تضرروا، على الرغم من عدم توفر أرقام محددة.