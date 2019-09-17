تداول 340 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال أغسطس الماضي

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ الهيئة شهدت تداول 340 ألف طن بضائع عامة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت الواردات 198 ألف طن، بينما سجلت الصادرات 142 ألف طن.

وأوضح المتحدث الإعلامي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ميناء سفاجا شهد تداول 290 ألف طن بضائع بكمية وارد 174 ألف طن وصادر 116 ألف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 29 ألف طن بضائع بكمية وارد 9 آلاف طن وصادر 20 ألف طن.

فيما شهد ميناء السويس تداول 12 ألف طن بضائع بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 6 آلاف طن، واستقبل ميناء الزيتيات وصول 24 ألف طن بروبلين.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن موانئ الهيئة شهدت، اليوم، تداول 387 شاحنة بضائع و330 سيارة، حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهم 158 شاحنة و32 سيارة، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهم 126 شاحنة و42 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين "آيلة" و"سينا" وعلى متنهم 25 شاحنة و2 سيارة، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينتين "آيلة" و"سينا" وعلى متنهم 78 شاحنة و4 سيارات، بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة "BANI YAS" وعلى متنها 250 سيارة متجهة إلى جدة.