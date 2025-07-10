سموتريتش يهاجم نتنياهو بسبب خطة الانسحاب الجزئي من غزة

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الخميس، عن هجوم شنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع مغلق، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب خطة للانسحاب الجزئي من غزة خلال الهدنة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن سموتريتش انتقد بشدة ما وصفه بتراجع الحكومة عن تعهداتها، بعد طرح خطة إسرائيلية للانسحاب الجزئي من غزة خلال هدنة في القطاع المدمر.

وقال: "إذا صحت التقارير بشأن استعداده للانسحاب من مناطق تم تحريرها بتضحيات كبيرة، فإن ذلك يعد خيانة خطيرة للجنود ولعائلاتهم، وانتهاكا للالتزامات التي قدمت لهم".

وأوضحت أن الوزير اليميني المتطرف أعرب عن غضبه الشديد من تقديم مفاوضين إسرائيليين خرائط جديدة، تقترح انسحابا جزئيا للجيش من قطاع غزة خلال هدنة محتملة مدتها 60 يوما، في إطار صفقة تبادل مع حركة حماس.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن التعديل جاء بعد أن رفضت كل من حماس والإدارة الأمريكية المقترح الإسرائيلي الأول، الذي تضمن بقاء القوات في مواقع متقدمة داخل القطاع.

وأبلغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بأن المخطط الأولي "غير مقبول" وقد يؤدي إلى فشل المحادثات.

وحذر ويتكوف من أن أي خطة تشبه "خطة سموتريتش"، التي تدعو إلى استمرار سيطرة إسرائيلية واسعة داخل غزة، ستكون مرفوضة تماما من جانب الإدارة الأمريكية.

وأضاف سموتريتش أن أي انسحاب من هذه المناطق سيكون "صفعة غير منطقية وغير أخلاقية في وجه من ضحى بأغلى ما لديه".