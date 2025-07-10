الجيش الإسرائيلي: حدث أمني عند مفترق غوش عتصيون شمال الخليل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن وقوع حدث أمني عند مفترق غوش عتصيون شمال الخليل.

وأضاف في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن قوات من الجيش هرعت إلى مكان الحادث، قائلًا إن التحقيق جارٍ في التفاصيل.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بورود بلاغات عن إصابات جراء عملية إطلاق نار قرب مجمع غوش عتصيون الاستيطاني شمال الخليل.

وفي وقت سابق، استشهد المواطن الفلسطيني أحمد العمور، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاهه قبل دهسه عدة مرات، في بلدة رمانة غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أعدمت المواطن أحمد علي العمور (55 عاما) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه، ومن ثم دهسه بآلية عسكرية إسرائيلية قبل أن تحتجز جثمانه، وتعتقل أبناءه.

وأعلنت قوات الاحتلال أن الشهيد طعن أحد الجنود وأصابه بجروح، وجرى نقله إلى مستشفى رمبام.