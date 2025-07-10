إدراج 24 متهما في 5 قضايا على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة، برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، إدراج 24 متهما محكوم عليهم في 5 قضايا متنوعة، لمدة 5 سنوات على قائمة الإرهابيين.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، أدرجت المحكمة في القضية رقم 15059 لسنة 2023 أول طنطا، والمقيدة برقم 1091 لسنة 2015 كلى غرب طنطا، كل من "ماهر إبراهيم عبد النبي حماد، مسعد محسن عبد السلام البرماوي، محمد عبد الرؤوف محمد قطب، عبد الغني سعيد عبد الغني حسن الشاذلي، محمود الحسيني خضيرى الشوربجي، إسماعيل فتحى محمود عبد الحليم".

وفي القضية رقم 237 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية، قررت المحكمة إدراج المتهمين "خالد محمد عبد المولى، مراد محمد محمود العاكوري، ولاء إبراهيم طلبة الهواري، أسامة محمد عبد الخالق زيدان"

كما قررت المحكمة في القضية رقم 241 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية، إدراج المتهم محمد وجيه محمد الخرادلي.

وفي القضية رقم 5 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، أصدرت المحكمة قرار بإدراج المتهمين كل من: "حسام حسن عبد الفتاح نعمان السيد، إسلام طه عبد الحليم طه، حسين عبد الرازق حسانين محمود"

وفي قضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، المعروقة بقضية "التخابر مع حماس" قررت المحكمة إدراج المتهمين "متولى صلاح الدين عبد المقصود متولي، عمار أحمد محمد أحمد فايد، أحمد رجب رجب سليمان، سندس عاصم شلبى سيد أحمد شلبي، أبو بكر حمدى كمال مشالی، رضا فهمى محمد خليل، محمد أسامة محمد محمد، حسين محمد القزاز، عماد الدين على عطوة شاهين، إبراهيم فاروق محمد الزيات".



