 عبدالمنعم سعيد: نحتاج إعلام حديث يعتمد على البراهين والحجة والمعرفة والمعلومات - بوابة الشروق
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عبدالمنعم سعيد: نحتاج إعلام حديث يعتمد على البراهين والحجة والمعرفة والمعلومات

الدكتور عبد المنعم السعيد المفكر السياسي
الدكتور عبد المنعم السعيد المفكر السياسي
دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 10:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 10:33 م

قال الدكتور عبد المنعم السعيد المفكر السياسي، إن الدولة تحتاج في الفترة الحالية تحتاج إعلام حديث يعتمد على البراهين والحجة والمعرفة والمعلومات.

وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الإعلام في رأي يحتاج مشروع قوي، ويجب أن يهتم بالمعلومات والمعرفة والحجة، معقبًا: «سواء الحجة قالها خصم أو مؤيد ده موضوع آخر، نحتاج جلالة الحجة والتحقق والبرهنة لكسب الجولة على سبيل في معركة الإخوان وفكرة الحاكمية الموجودة لديهم من زمان».

وأوضح أنه يجب حماية الشعب المصري بالتحصين من خلال المعلومات، متابعًا: «أول تحصين نوضح للناس اللي بتقول أنا خدت إيه بقى في كهرباء وفرص عمل، وانتهينا من طوابير العيش، الدولة أصبحت تعمل في مشروعات ذات وزن تاريخي».

وأشار إلى أن جزء من التحصينات الأخرى، العمل على التعليم وخلق عقلية للعمل في مجتمع متقدم قائم على المنافسة وخدمة الوطن وتحسين الحياة الشخصية، مضفًا: «بدأنا في التعليم بعد البنية التحتية والطرق والشغل الخرساني، وفتحنا العام الماضي ملف التعليم الشائك المتعب».


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