 الملاحة تعود بمضيق البوسفور بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا - بوابة الشروق
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الملاحة تعود بمضيق البوسفور بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 11:56 م

قالت سلطات أمن السواحل التركية ووسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء إن حركة الملاحة عادت في مضيق البوسفور بعد توقف دام قرابة 10 ساعات بسبب جنوح سفينة شحن قادمة من أوكرانيا.

وتم إغلاق الممر المائي باسطنبول الذي يربط بين البحر الأسود والبحر المتوسط صباح اليوم، بعدما تعطل محرك سفينة مما أدى لجنوحها.

وتحمل السفينة "أليكسيس" منتجات غذائية من أوكرانيا إلى مصر. وقالت مديرية السلامة الساحلية التركية عبر منصة "إكس" إنه تم قطر السفينة إلى مكان آمن.

جدير بالذكر أن مضيق البوسفور يعد قناة مزدحمة، وهو بمثابة بوابة لمرور الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية في ظل الغزو الروسي الحالي.

وعبرت حوالي 40 ألف سفينة مضيق البوسفور في 2023، وفقا لوزارة النقل التركية.


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