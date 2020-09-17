أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد تحريرهم: الروح ردت لوالدتي بعد رجوعي

قال مصطفى، أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد تحريرهم، إن اختطافه على يد العناصر الإجرامية أصعب موقف تعرض له في حياته، لافتًا إلى أن العصابة اختطفتهم واحتجزتهم لمدة أربعة أيام، أثناء عودتهم لأهلهم في مصر.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن العصابة طلبت فدية قدرها 30 ألف دينار، متابعًا أنهم تواصلوا مع أهاليهم، وهو ما أدى إلى علم السلطات المصرية بالأمر.



وأشار إلى أن أهله شعروا بصدمة شديدة عندما علموا بمبلغ الفدية؛ لأن حالتهم الاجتماعية متوسطة، مضيفًا: «السلطات المصرية قامت بالواجب، وهناك فرحة شديدة والروح ردت لوالدتي بعد عودتنا».



واستقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، 6 عمال مصريين من الحرفيين العائدين من ليبيا بعدما نسقت السلطات المصرية مع السلطات الليبية لتحريرهم من قبضة إحدى الجماعات المسلحة.