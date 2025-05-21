أعلن وزير خارجية سلطنة عمان، مساء الأربعاء، موعد ومكان انعقاد الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بدر بن حمد البوسعيدي قوله: "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعقد في روما يوم الجمعة 23 مايو الجاري".

وأبدى المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، شكوكه بشأن ما إذا كانت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى اتفاق.

وقال خامنئي، خلال كلمة ألقاها في ذكرى وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي نقلتها وكالة أنباء "مهر": "لا أعتقد أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج. لا أعلم".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر إيرانية، بأن القيادة الإيرانية تفكر في اللجوء إلى الصين وروسيا، في حال انهيار محادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا "تبدو خطة طهران البديلة هشة".

وقال مسئول إيراني كبير: "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين".