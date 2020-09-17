7 أشخاص يتقدمون بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب سيناء

شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء، إقبالا من المرشحين حيث تقدم اليوم الأربعاء، 8 مرشحين بأوراقهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح داخل محكمة جنوب سيناء الابتدائية، وجرى قبول أوراق 7 مرشحين، والثامن لم يستكمل أوراقه.

جدير بالذكر أن المستشار عبيد رشدي رئيس محاكم جنوب سيناء، هو رئيس لجنة متابعة وسير وتلقي طلبات المرشحين، لانتخابات مجلس النواب.

وتضم لجنة فحص أوراق المرشحين المستشار أحمد محمد فخري، والمستشار محمود مصطفى الكومي، والمستشار أحمد إبراهيم أبو النجا، واللواء عبدالرحمن مأمون، مساعد مدير أمن جنوب سيناء.

وتلقت لجان فحص الطلبات أوراق 7 مرشحين هم حميد سليمان محمد موسى، مرشح مستقبل وطن فردي رمز القلم، وناصر تمام عطا االله محمد، فردي مستقل رمز الأسد، وغريب أحمد حسان جميع، فردي مستقل رمز الصفر، بالدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، وتضم مدن خليج السويس.

وسليمان عطيوى محمد حسام، رمز القلم مرشح مستقبل وطن، وأحمد عادل محمد علوان، فردي مستقل، رمز غصن الزيتون، ومحمد علي عبد الرحمن محمد، فردي مستقبل، رمز حصان، ويحي أحمد أحمد علي البدري، فردي مستقل، رمز سفينة، بالدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، وتضم مدن خليج العقبة ومدينة سانت كاترين.