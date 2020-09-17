الحكومة الإسرائيلية تصادق بصورة نهائية على بدء إغلاق جديد غدا لمكافحة كورونا

صادقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بصورة نهائية على تدابير الإغلاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من بعد ظهر يوم غد الجمعة ويستمر 3 أسابيع لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ورغم ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مدير عام وزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي القول إنه يراوده الشك في أن ينجح الإغلاق في تخفيض معدلات الإصابات، وشدد على أن الطريقة الوحيدة لكسر سلاسل العدوى هو منع التجمهرات، لافتا إلى أن هذا يعتمد على تصرفات الجمهور.

وسجلت إسرائيل مؤخرا ارتفاعات قياسية في الأعداد اليومية لكورونا، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس تسجيل أكثر من 5500 إصابة في اليوم السابق.

ويتزامن الإغلاق الجديد في إسرائيل مع موسم العطلات اليهودية.

وكانت إسرائيل سارعت بفرض تدابير مشددة في شهر مارس الماضي، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.