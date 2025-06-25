 صن داونز يتحدى فلومينينسي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صن داونز يتحدى فلومينينسي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 9:54 ص

تستكمل مساء اليوم الأربعاء، باقي مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي فريق بروسيا دورتموند مع أولسان هيونداي في العاشرة مساءً، وفي نفس التوقيت يلتقي صن داونز مع فلومينينسي البرازيلي في مباراتين سيتحدد خلالهما شكل المجموعة السادسة.

ويتطلع صن داونز لتحقيق الفوز الثاني له في البطولة بعدما خسر من بروسيا دورتموند في الجولة الماضية، بينما حقق فوز وحيد على أولسان هيونداي في الجولة الأولى.

وجاء شكل المجموعة قبل الجولة الثالثة كالتالي:

1- فلومينينسي برصيد 4 نقاط.

2- بروسيا دورتموند برصيد 4 نقاط.

3- صن داونز برصيد 3 نقاط.

4- أولسان دون رصيد من النقاط.


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