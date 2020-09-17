كبير موظفي البيت الأبيض: ترامب يريد تقديم المزيد من المساعدات لشركات الطيران

قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدعم تشريعا محدودا لتقديم المزيد من المساعدات المالية لشركات الطيران الأمريكية.

وأضاف ميدوز أن قطاع الطيران يحتاج إلى مساعدات تبلغ 25 مليار دولار وأن ما بين 30 ألف و50 ألف وظيفة في القطاع تواجه خطر الشطب.

وكانت شركات الطيران الأمريكية، ومنها يونايتد أيرلاينز هولدنجز وأمريكان أيرلاينز جروب، قد حذرت من اضطرارها لتسريح آلاف الموظفين بحلول أكتوبر المقبل مع انتهاء فترة برنامج الدعم الحكومي لأجور العاملين في شركات الطيران الأمريكية.

يذكر أن شركات الطيران تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا التي دفعت الكثيرين من الأمريكيين إلى التخلي عن السفر بالطائرات. وحصلت شركات الطيران الخمس الكبرى في الولايات المتحدة على نصيب الأسد من المساعدات الاتحادية التي وافق عليها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن في مايو الماضي.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء حصلت أمريكان أيرلاينز على أكبر حصة من المساعدات وبلغت 8ر5 مليار دولار التي كانت في صورة منح وقروض.

في الوقت نفسه، فإنه مازالت هناك قروض اتحادية بقيمة 29 مليار دولار لم تستخدمها شركات الطيران حتى الآن، انتظارا لتعافي الطلب على السفر مع إعادة فتح الاقتصاد.

ووقع أغلب شركات الطيران الكبرى على "خطابات نوايا" للحصول على القروض الاتحادية، رغم أن العديد منها قالت إنها لا تحتاج إليها بعد نجاحها في الحصول على احتياجاتها التمويلية من الأسواق.